Bus Rimini-San Marino: biglietti e abbonamenti online. E arriva una nuova App

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:02 - 31 Marzo 2023

da sn: Gatti, Benedettini, Bonelli.

Presentate questa mattina (31 marzo) a Palazzo Begni le novità 2023 che caratterizzano il collegamento quotidiano su bus tra Rimini e San Marino. La linea passeggeri gestita dalla sammarinese Flli. Benedettini e dalla riminese Bonelli Bus. Dal primo d’aprile viaggiare tra Repubblica della Libertà e capoluogo della riviera di Romagna sarà ancora più facile. Basterà un click sui siti web delle due aziende per prenotare e acquistare ogni tipologia di biglietto o di abbonamento, senza ricorre a punti vendita o pagamento a bordo del bus. Mentre, entro aprile sarà gratuitamente a disposizione dei viaggiatori anche una App, grazie alla quale sarà possibile utilizzare tutti i servizi della Rimini – San Marino, direttamente dal proprio Smartphone.

Alla presentazione alla stampa dei nuovi servizi hanno partecipato Marco Gatti, segretario di Stato per Finanze e Bilancio San Marino, Roberto Benedettini, amministratore unico F.lli Benedettini, Marco Bonelli, amministratore Bonelli Bus.

La linea bus è l’unico collegamento passeggeri a disposizione per chi chi ha necessità di muoversi tra costa e Titano, è attiva 365 giorni l’anno, con 8 corse quotidiane di andata e ritorno tra il terminal riminese davanti a stazione F.S e quello sammarinese di Piazzale Calcigni. Sono invece 29 le fermate a richiesta lungo il suo percorso e consentono anche di raggiungere zone quali Grotta Rossa, Cerasolo Ausa e Rovereta. Il servizio è garantito da due bus da 50 posti (con la possibilità di arrivare a 10 in base all’affluenza) e il suo utilizzo concorre alla diminuzione del traffico di auto private in transito tra Rimini e San Marino.