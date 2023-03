Misano, nuova rotonda Statale16: lavori quasi ultimati. Chiude l'ultimo tratto di via Grotta

Attualità

Misano Adriatico

| 14:42 - 31 Marzo 2023

I lavori a Misano Adriatico.

A partire da lunedì 3 aprile, per consentire l’ultimazione dei lavori di realizzazione della nuova rotonda all’incrocio con la statale 16, si procederà alla chiusura completa dell’ultimo tratto di Via Grotta, all’innesto con la statale. La stessa via era stata chiusa parzialmente al traffico lo scorso 13 marzo, con la circolazione ordinaria consentita in direzione monte-mare.

Ora, per proseguire con la terza fase dei lavori, l’ultimo tratto di Via Grotta verrà interdetto in entrambi i sensi di marcia al traffico, che verrà pertanto deviato su Via Agina.



La durata prevista dei lavori è di circa un mese. La linea 61 continuerà a non transitare per la parte a mare di Via Grotta e quindi non effettuerà la fermata in località Ca’ Meli. Lo scuolabus, invece, continuerà a percorrere Via Grotta, ma andrà preso alla fermata di Via Marecchia.