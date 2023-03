Allevamento Fileni vicino alla comunità terapeutica, la Papa Giovanni XXIII: 'Vigiliremo'

Attualità

Maiolo

| 14:30 - 31 Marzo 2023

Il cantiere Fileni.





Con una breve nota, la Papa Giovanni XXIII interviene per la prima volta sul tema dell'allevamento Fileni, in località Cavallara di Maiolo. La Papa Giovanni XXIII gestisce infatti una comunità terapeutica attigua proprio al sito su cui verrà ricostruito l'allevamento dei polli. "Informiamo - si legge in una nota - che qualora dovessimo rilevare criticità sia nella documentazione allegata all'iter autorizzativo sia nella concreta realizzazione delle opere, ci attiveremo a tutela della salute delle persone fragili accolte nella nostra struttura e anche nell'interesse generale".