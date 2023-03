Riccione: operatori balneari frenano su prolungamento servizio di salvataggio sulla spiaggia

Attualità

Riccione

| 14:20 - 31 Marzo 2023

Foto di repertorio.



Durante l'incontro di questa mattina (venerdì 31 marzo) con gli operatori balneari, la sindaca di Riccione Daniela Angelini ha proposto di prolungare di una settimana, come nel 2022, l'attività dei marinai di salvataggio della spiaggia: dunque, per l'estate 2023, dal 10 al 17 settembre 2023.



Gli operatori balneari hanno chiesto di rimandare la decisione a luglio, quando gli albergatori avranno un quadro delle prenotazioni per il mese di settembre. La prima cittadina ha deciso di concordare a breve, così come nel 2022, una data per la fine del servizio con i vicini comuni costieri.