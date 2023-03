No ballo sulla spiaggia di Riccione: solo musica di sottofondo. Per limiti orari si attende regolamento

Attualità

Riccione

| 14:16 - 31 Marzo 2023

Foto di repertorio.



Gli stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi (chiringuiti), almeno nel periodo dal 27 maggio al 17 settembre, dovranno garantire l’apertura giornaliera almeno dalle 7,30 del mattino. È quanto ha stabilito l'ordinanza balneare di Riccione, in vigore da domani (sabato 1 aprile).



Durante l’arco della giornata, fermo restando comunque il divieto di diffondere musica dalle 13 alle 16, nei pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari è consentita la diffusione di sola musica di sottofondo. La disciplina dell’attività musicale viene rinviata ai regolamenti comunali.



Dal 29 aprile all’1 ottobre lungo le spiagge è consentito solo ed esclusivamente l’esercizio del commercio in forma itinerante da parte dei titolari di apposito nulla-osta (sono 12 in tutto) rilasciato dal Comune. L’attività di vendita deve essere svolta senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.



Lungo l’arenile è fatto divieto di svolgere attività di tatuaggi, treccine, massaggi, sabbiature, piercing e similari (fatti salvi i casi autorizzati). Viene inoltre vietata la distribuzione di prodotti omaggio, l’esposizione di prodotti e di servizi di qualunque tipo (salvo che, novità del 2023, non siamo promosse dal Comune di Riccione o dagli stessi concessionari).



Dal 29 aprile all’1 ottobre lungo le spiagge è consentito, previo rilascio di specifico nulla-osta (ne vengono rilasciati 15), l’esercizio dell’attività fotografica in forma itinerante: da quest’anno è stato introdotto il “divieto di vendita di foto tramite postazioni provvisorie situate sulle spiagge”.