Cattolica, contributi agli imprenditori che hanno aperto attività nel 2022

13:47 - 31 Marzo 2023



Ieri (giovedì 30 marzo) la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e il vicesindaco Alessandro Belluzzi hanno ricevuto a palazzo Mancini gli imprenditori risultati assegnatari dei contributi comunali destinati alle nuove aziende che hanno aperto i battenti nel corso del 2022. Un fondo disponibile pari ad un totale di 15mila euro che è stato ripartito tra 13 attività risultate idonee al sostegno, su 15 richieste che erano state presentate.

Si tratta di attività artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di commercio in sede fissa. L’importo del contributo per ogni impresa è pari a circa 1.150 euro. Ammesse al finanziamento spese per l'avvio attività o tasse come Imu e Cosap.

Rispetto al bando del precedente anno, lo stanziamento complessivo approvato dall’amministrazione è aumentato da 12mila e 15mila euro. “Avevamo piacere di conoscere ed incontrare personalmente questi imprenditori – spiega la sindaca Foronchi – perché sentiamo la necessità di sostenere chi ci crede e sceglie di investire sul nostro territorio, soprattutto i più giovani che intendono approcciarsi alla gestione di un'attività economica. È importante incoraggiarli per dimostrare che è possibile avere un tessuto economico vivo e capace di rinnovarsi. Non dimentichiamo che, anche a causa dell’emergenza pandemica degli ultimi anni, il commercio risente ancora di un periodo di sofferenza a causa di rincari di merci e utenze".

“Questo bando - ricorda Belluzzi - è frutto della concertazione con le associazioni di categoria e nasce da un input della CNA”. "Quello di ieri - prosegue il vicesindaco - voleva essere un momento di incontro e confronto, per raccogliere anche le impressioni di questi nuovi imprenditori. Avere delle luci che si accendono in città è importante, non è solo lavoro ma è anche decoro, presidio del territorio”.