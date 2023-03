Riccione, il premio Baleani allo storico fotografo 'Kino' Casalboni

Attualità

Riccione

| 13:35 - 31 Marzo 2023

A destra Kino Casalboni.



Il Consorzio d'Area di Viale Ceccarini premia lo storico fotografo di Riccione Santino "Kino" Casalboni. Lo annuncia il Consorzio in una nota: Casalboni riceverà domenica 2 aprile il 23esimo premio Baleani, iniziativa voluta fortemente da Enzo Baleani, fondatore dell'omonima gioielleria di Viale Ceccarini. "Sono le persone come Kino che hanno costruito l’immagine della nostra città, anno dopo anno, in silenzio e con affetto", spiega il consorzio.



La premiazione si terrà domenica 2 aprile in viale Ceccarini, nella zona antistante la Piazzetta del Faro, alle 12.30, e sarà preceduta dalle "Musiche da passeggio" della cantante Veronica Villa, accompagnata dalla chitarra di Giovanni Matichecchia. Alla cerimonia di premiazione parteciperà anche la sindaca Daniela Angelini. In caso di maltempo, ci si sposterà presso la Galleria Croce del Sud, a fianco della Gioielleria Baleani.