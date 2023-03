Covid: crolla richiesta tamponi e vaccini. Chiude l'hub al Toys, le altre novità

Attualità

Rimini

| 13:27 - 31 Marzo 2023

Persone in coda all'hub vaccinale di Rimini durante l'emergenza pandemica ARCHIVIO.





Alla luce delle richieste di tamponi e vaccini anti-covid oramai estremamente ridotte su tutto il territorio, l’Azienda USL della Romagna riorganizza le attività a partire dal 1 aprile.



RIMINI Dal 1 aprile sarà sospesa l’attività del Drive through allestito all’ospedale Infermi. Dal 3 aprile i tamponi molecolari per diagnosi e antigenici di guarigione (limitatamente alle categorie già previste cioè operatori sanitari privati e soggetti con immunodepressione) saranno effettuati al Colosseo, presso l'Ambulatorio A (scala D, piano terra con accesso dal cortile interno) il lunedì, mercoledì venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15 alle 16.



VACCINI Dal 1 aprile a Rimini l’attività vaccinale si trasferirà dal Toys Center negli Ambulatori vaccinali dell’Igiene Pubblica del Colosseo (Via Coriano 38) e sarà garantita il martedì dalle ore 10.30 alle 12.30.



Riccione - Ospedale di Riccione, presso i locali dell’Igiene Pubblica via Formia (Palazzina Direzione Medica), Attività vaccinale: il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30