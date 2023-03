Rimini, inaugurata nuova area giochi inclusiva del Parco del Mare con tanto verde

Attualità

Rimini

| 13:25 - 31 Marzo 2023





Sardine luminose e sonore, altalene, scivoli, barchette, cannocchiali, fragole e conchiglie, tunnel di arrampicata sospesa, oblò: è ciò che decora la nuova area giochi inclusiva a pochi passi dalla fontana ornamentale dei giardini Pietro e Marco Arpesella, nel tratto 1 del Parco del Mare, inaugurata questa mattina (venerdì 31 marzo) alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad e degli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli. Un parco giochi realizzato in un'area verde in lieve pendenza da mare verso monte, con alberi di nuovo inserimento aggiunti a quelli esistenti, che richiama all'immaginario creato dalle filastrocche di Gianni Rodari. La nuova area è stata infatti battezzata "Foresta del mare" perché, come spiegato dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, si è voluto sottolineare "il valore paesaggistico dell’intervento che si integra e valorizza l’area naturale già presente".



"Sono spazi innovativi nella concezione e nelle dotazioni che hanno l'obiettivo di stimolare reciprocità e interazione", evidenzia l'amministrazione comunale, che aggiunge: "La fontana ornamentale situata a margine dell’area, con pavimentazione a raso e getti d’acqua che sono occasione di gioco e socializzazione, contribuisce a creare uno scenario fantastico".



Il progetto, ha aggiunto il sindaco, "è destinato a migliorare l’esperienza di chi vive la spiaggia e passeggia lungo il nuovo waterfront riminese coniugando l’attenzione alla riqualificazione e alla trasformazione urbana alla volontà di offrire luoghi sempre più verdi, funzionali e soprattutto belli da vivere e da condividere". Il primo cittadino ricorda che, proprio ieri, "anche La Stampa Salute ha inserito il nostro parco del mare al terzo posto nella top 5 della località che hanno allestito parchi innovativi intesi come luoghi di benessere all’aperto”.



La nuova area ludica del Lungomare Tintori va ad aggiungersi alle due già realizzate sul lungomare Spadazzi: una vicina al mare, di circa 30 metri quadrati, e una seconda più grande di circa 100 metri quadrati, in corrispondenza di via Oliveti, con giochi ispirati al tema delle navi e della pesca.



Fra la fine di aprile e l’inizio di maggio verranno inaugurate anche altre tre fontane ornamentali “sardine piccole” (nei tratti 1, 2 e 3) e altre due aree giochi (una di 57 mq all’interno di una specifica area che ha la conformazione a “sardina” nel tratto 2 e una di 160mq all'interno di un'area più ampia destinata a verde, nel tratto 3).