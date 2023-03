Polstrada Novafeltria, una nuova classificazione apre le porte a un aumento di organico

Attualità

Novafeltria

| 12:54 - 31 Marzo 2023

Roberto Mazzini.





Il distaccamento della Polizia Stradale di Novafeltria è stato riconosciuto tra le sedi disagiate della Polizia di Stato, in zone cioè in cui scarseggiano alloggi e senza un adeguato sistema di trasporto pubblico, come era stato segnalato dal Sap.



"La Stradale di Novafeltria - spiega il segretario provinciale del Sap Roberto Mazzini - è un presidio importantissimo per la Valmarecchia e abbiamo avuto modo di apprezzarne la grande importanza in molteplici occasioni". Le difficoltà operative sono molteplici ma, sottolinea Mazzini, "i colleghi si sono fatti apprezzare per il grande impegno per la sicurezza stradale ed anche e soprattutto per il soccorso pubblico".



Per il Sap c'è soddisfazione per il riconoscimento, nonostante sia "la certificazione di difficoltà oggettive per gli operatori dell'ufficio", ma questo "oltre a dare alcuni benefit riguardanti il benessere del personale e del servizio potrà, per le modalità con cui avviene la mobilità nazionale del personale, un luogo appetibile per le nuove leve della Polizia di Stato". E soprattutto il riconoscimento di sede disagiata dovrebbe portare a un auspicato incremento di organico, oggi sotto unità.