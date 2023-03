Pusher minaccia cliente: 'Paga i tuoi debiti'. Lui chiama i Carabinieri e scatta l'arresto

Cronaca

12:45 - 31 Marzo 2023

Mercoledì sera (29 marzo) i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un cittadino di nazionalità straniera per le ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione: è stato un suo "cliente"; un giovane tossicodipendente, a chiedere l'intervento dei Carabinieri, a seguito delle minacce ricevute dall'arrestato, che pretendeva il pagamento di debiti fatti dal ragazzo per comprarsi la droga. Nel pomeriggio di mercoledì era in programma un appuntamento tra i due per la consegna del denaro, ma ad esso è intervenuta una pattuglia, che ha bloccato il pusher dopo un suo tentativo di fuga. I Carabinieri hanno inoltre sequestrato cocaina rinvenuta nel domicilio dello spacciatore.