Commercialisti 'raccontano' le tasse: terzo appuntamento nelle scuole

Attualità

Cattolica

| 11:49 - 31 Marzo 2023

Un momento dell'incontro.

La scuola elementare Maestre Pie di Cattolica ha ospitato venerdì mattina il terzo appuntamento del progetto Tasse!!? Ce le racconta il commercialista messo a punto dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Rimini per sensibilizzare le giovani generazioni ad un dovere nei confronti dello Stato e della società.





A Cattolica c’è stato l’intervento del commercialista Filippo Ricci. Complessivamente saranno una decina le giornate nelle classi elementari dell’intera Provincia. Una quindicina di commercialisti della Provincia hanno aderito al progetto e volontariamente si recano nelle scuole per raccontarne le finalità e saranno ’maestri per un giorno’.







Durante la giornata vengono distribuiti e condivisi un cartone animato, una serie di slides, un piccolo libretto e un attestato di partecipazione. Si aggiunge una vera e propria lezione, durante la quale i professionisti spiegheranno ai bambini di quarta e quinta elementare cosa sono le tasse, perché sono importanti e qual è il valore della legalità fiscale.







“Il dovere di pagare le tasse in proporzione ai propri redditi – spiega la Fondazione Commercialisti –deve radicarsi maggiormente nella società e i bambini colgono pienamente questo messaggio e comprendono un dovere che garantisce i preziosi servizi pubblici. Mentre quotidianamente li diffondiamo ai nostri clienti, crediamo utile farlo anche nelle scuole del territorio”.