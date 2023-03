Rimini, bullismo e cyberbullismo assemblea e proiezione per gli studenti

Attualità

Rimini

| 10:26 - 31 Marzo 2023

Un momento dell'incontro.

Giovedì mattina gli studenti delle Classi Seconde del Liceo Giulio Cesare Manara Valgimigli (Indirizzi: Classico e Scienze Umane), in collaborazione con Agis Scuola, hanno tenuto la loro assemblea d'Istituto dal titolo "Comunicazione tradita – Danni di relazione di bullismo e cyberbullismo" presso il Cinema Teatro Settebello di Rimini. Ospiti anche alcune classi della Scuola media Aurelio Bertola.



L'incontro, voluto e preparato dai Rappresentanti d'Istituto e Consulta Aurora Erbetta, Francesco Matassoni, Maria Sole Arpili, Elisabetta Tavano, Carlotta Randi e coordinato dalla Referente per le Attività degli Studenti del Liceo Prof. Cecilia Franchini, si è aperto con una breve presentazione dell'argomento e degli ospiti: Proff. Sara Fabbrizioli e Giorgia Bianchi della Commissione Antibullismo del Liceo.



E' poi proseguito con la proiezione del film "Il Patto del silenzio" di Laura Wandel (2023), in anteprima proposto da Agis Scuola, e con l'intervento degli ospiti.



Grande il coinvolgimento degli studenti che colpiti dal film, poetico nonostante il tema forte, e sollecitati dagli interventi dei docenti esperti, si sono aperti, vincendo iniziali ritrosie.

"Il nostro Liceo ha recepito pienamente le richieste ministeriali indirizzate a contrastare il fenomeno dilagante del bullismo e cyberbullismo" dice Giorgia Bianchi "Infatti anche nella nostra Scuola è stato istituito un team antibullismo, cioè un gruppo di persone formate e dedite che si occupano di questa problematica."



Appena rientrata l'emergenza Covid, il Liceo ha creato un team di cinque insegnanti (uno per Indirizzo di Studi: Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico, Liceo Economico Sociale) esperti di bullismo e cyberbullismo. Il loro compito è di informazione, prevenzione e cura rispetto al fenomeno dilagante del bullismo nelle scuole e di formazione di altro personale scolastico.



"Il bullismo va individuato per essere neutralizzato" prosegue Sara Fabbrizioli "e quindi richiede la collaborazione di molte persone per un controllo diffuso e un pronto intervento. E' chiaro che la soluzione rispetto al problema non è né facile, né immediata, ma è sempre possibile, e va studiata caso per caso. Ciò che è inammissibile è il silenzio ( cfr. Film Il patto del silenzio) che corrisponde alla negazione del problema."



I docenti si sono resi disponibili a raccogliere notizie e comunicazioni di disagio e soprattutto ad affiancare i ragazzi vittime del bullismo, le loro famiglie e i loro amici.