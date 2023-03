Andrea Delogu a San Marino con il suo monologo '40 e sto'

Eventi

Repubblica San Marino

| 09:55 - 31 Marzo 2023

Andrea Delogu.

Attrice, scrittrice, cantante, presentatrice, speaker radiofonica con radici riminesi, Andrea Delogu arriva con il suo spettacolo al Teatro Dogana a San Marino. L'appuntamento con '40 e sto' è per sabato 1 aprile.



“40 e sto” è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni. Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, libri auto fogli di giornale. Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà.

Sorpresa dall’approccio e le aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte: la libertà di essere sé stessi.