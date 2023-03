Calcio Promozione, Gabicce Gradara: contro il Barbara a caccia dei tre punti per i playoff

Sport

| 09:41 - 31 Marzo 2023

Tommaso Domini (al centro in maglia nera) in azione.

Con due vittorie di fila, l’ultima in trasferta contro Moie per 3-0, il Gabicce Gradara è ritornato in piena zona playoff: quarto posto assieme a Sant’Orso e Fermignanese (40 punti) che però ancora devono osservare il turno di riposo. Domenica l’occasione per calare il tris: al Magi arriva il Barbara (stadio Magi, ore 16), al sesto posto un girone fa con 16 punti e ora impegnato nella rincorsa alla salvezza diretta.





“Ma non sarà un compito facile – ammonisce il tecnico del Gabicce Gradara Filippo Vergoni – perché il Barbara ha ora al rosa al completo in cui ci sono giocatori di qualità ed esperienza come l’esterno Rossini, il difensore Zingrossi, il centrocampista Cardinali. Una formazione rognosa, che era partita per un campionato di medio alta classifica e che invece anche per una serie di infortuni si è ritrovata nei bassifondi. In trasferta ha collezionato 15 dei suoi 29 punti vincendo quattro partite. Ci vorrà il migliore Gabicce Gradara sotto il profilo dell’atteggiamento e dell’attenzione. Confido che i due risultati positivi di fila accrescano la nostra autostima e ci diano ancora più fiducia”.





Cosa le è piaciuto della prestazione di Moie?





“Abbiamo sempre cercato di giocare evitando la loro pressione e il loro 5-3-2 ci ha agevolato nella costruzione del gioco dal basso. L’atteggiamento è stato ottimo dal fischio di inizio mentre con il Mondolfo Marotta ci abbiamo messo un po’ a carburare. E’ andato tutto per il verso giusto”.





In via generale e tanto più contro il Barbara per la squalifica di Giunchetti, è possibile vedere uno schieramento con due attaccanti di ruolo invece del 4-3-3?





“Non credo almeno all’inizio della partita, semmai a gara in corso anche in relazione alle caratteristiche dell’avversario, da un lato perché abbiamo un canovaccio consolidato nella fase di possesso e dall’altro per le caratteristiche dei nostri attaccanti. Venendo a Giunchetti ho due, tre soluzioni in testa, deciderò dopo l’ultimo allenamento”.





Centrato il primo traguardo dei 40 punti, cioè la salvezza, ora il mirino è sui playoff. C’è da difendere il quarto posto e il terzo è a soli tre punti…





“Dobbiamo cercare di collezionare più punti possibile e basta. La squadra c’è, Bartolini è stato un innesto importante, Donati ha ritrovato la via del gol, la rosa è sufficientemente lunga. Il pallino è nelle nostre mani. A sette partite dalla fine saranno determinanti gli scontri diretti a cominciare da quello del turno seguente alla sosta pasquale che ci vede di scena a Fermignano”.