Collisione tra moto e furgone sulla Marecchiese: 30enne trasportato in elisoccorso

| 08:44 - 31 Marzo 2023

In sella alla sua moto si scontra con un furgone: 30enne portato in elisoccorso al Bufalini di Cesena. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, venerdì 31 marzo, in via Marecchiese. La moto Maxi Enduro Ktm stava percorrendo la strada in direzione Rimini. Una volta giunta all'altezza di Torello, all'incrocio con la via omonima, la moto si è scontrata con un furgone e il giovane è finito a terra. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei Carabinieri giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco. Il 30enne residente a Novafeltria, secondo i primi riscontri, avrebbe riportato un trauma cranico. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato al Bufalini di Cesena in elicottero. Il traffico ha subito forti rallentamenti.