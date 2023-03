Consumo energetico: incontri per il risparmio e la sostenibilità

Attualità

Rimini

| 08:33 - 31 Marzo 2023

Risparmio energetico.

L'associazione Codici Emilia-Romagna organizzerà il 1 aprile tre appuntamenti regionali presso la Lega Navale di Rimini per informare i consumatori sul consumo consapevole e sostenibile di energia. Gli incontri tratteranno temi come il risparmio energetico, i bonus relativi all'energia e le comunità energetiche. L'iniziativa è stata finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e mira a sensibilizzare i cittadini sulla crisi energetica e sulle conseguenze negative per l'ambiente e i consumatori stessi. L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook e offrirà assistenza gratuita in materia di energia. L'associazione Codici Emilia-Romagna si prenderà cura dei cittadini con bisogni energetici e riceverà i loro suggerimenti per futuri interventi territoriali di sostenibilità.