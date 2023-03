Piazza Ferrari: residenti chiedono intervento contro spaccio e violenza in pieno giorno

Attualità

Rimini

| 08:11 - 31 Marzo 2023

Piazza Ferrari.

Negli ultimi anni l'area di Piazza Ferrari a Rimini è diventata un luogo di disagio e insicurezza per i residenti del quartiere di Borgo Marina. Un cittadino del quartiere ha deciso di condividere la sua frustrazione per la situazione attuale, lamentando la presenza costante di persone che bevono e fanno uso di droghe in pieno giorno, causando frequenti risse.



L'ultimo episodio, raccontato dal cittadino, riguarda un uomo ubriaco che ha litigato con i suoi connazionali, urinando in mezzo alla strada e lanciando una bottiglia di amaro tra i passanti. Situazioni come queste sono all'ordine del giorno nella zona: nei pressi della biblioteca un gruppetto di ragazzi è solito bivaccare e fare scambio di sostanze, litigando spesso tra di loro. Inoltre, in pieno giorno, tre ragazzi hanno scatenato una rissa in Via Tosi, minacciandosi a vicenda con una bottiglia di birra.



Tuttavia, la maggior fonte di preoccupazione per i residenti sembra essere la presenza di un gruppetto di ragazzi in Piazza Ferrari. I giovani consumano alcolici e droghe sulle panchine accanto ai bambini che giocano. I residenti sono stanchi di assistere a queste scene e di vivere in un quartiere così insicuro, soprattutto a causa dell'impossibilità di intervenire efficacemente per risolvere il problema.



"Nonostante le continue chiamate alle forze dell'ordine, l'intervento della Polizia Locale non è sempre tempestivo" spiega il residente "e gli episodi di violenza spesso si concludono prima che arrivino gli agenti. Il cittadino lamenta l'assenza di interventi del comune e delle forze dell'ordine e non vede altra soluzioen che trasferirsi altrove, lasciando il centro in balia di questi soggetti poco raccomandabili".



"È evidente che la situazione in Piazza Ferrari a Rimini richieda un'azione concreta da parte delle autorità competenti, per ripristinare la sicurezza e il decoro del quartiere" conclude il riminese "I residenti di Borgo Marina si aspettano di poter vivere in una città come Rimini senza paura e di poter usufruire delle strade e dei parchi senza essere disturbati da questi episodi di violenza e degrado".