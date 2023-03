Tragico incidente stradale: motociclista muore nello schianto contro un albero

Cronaca

Pesaro

| 07:42 - 31 Marzo 2023

Un 39enne, Alberto Gregori, ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla via Gagarin intorno alle 21. Gregori, un geometra originario di Pesaro ma residente a Cattolica, stava tornando a casa dalla famiglia quando ha perso il controllo della sua potente moto Harley Davidson e si è schiantato contro uno degli alberi che delimitano la carreggiata, in zona Torraccia a Pesaro, in prossimità della concessionaria Diba. L'impatto è stato così violento che il casco di Gregori è volato via. La vittima è morta sul colpo e il suo corpo è finito sull'asfalto. Gregori lascia la moglie e una bambina. L'incidente rimane sotto indagine per determinarene le cause esatte.