Consiglio comunale di Rimini tiene seduta nel carcere per rafforzare il legame con i detenuti

| 07:24 - 31 Marzo 2023

Il Consiglio Comunale di Rimini ha tenuto ieri, (30 marzo) la sua prima seduta all'interno del carcere di Rimini per rafforzare il legame tra la comunità e le persone recluse. L'obiettivo è quello di incoraggiare il reinserimento nella società delle persone condannate, attraverso la rieducazione e il lavoro, per evitare il ritorno in carcere. La nuova direttrice della struttura detentiva di Rimini, Palma Mercurio, ha dichiarato che il carcere deve diventare un luogo dove le persone possono ricostruire le loro vite e ricominciare. Il Garante dei detenuti, Giorgio Galavotti, appena eletto, avrà il compito di facilitare il dialogo tra i detenuti e la comunità esterna. Il Comune di Rimini ha anche lanciato alcuni progetti per aiutareli a reinserirsi nel mondo del lavoro. L'assessore ai servizi sociali, Kristian Gianfreda, ha sottolineato l'importanza di fare in modo che i detenuti non si sentano esclusi dalla comunità.