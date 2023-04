Calcio RSM, il Tre Penne è pronto per la volata finale

Sport

Repubblica San Marino

| 20:10 - 30 Marzo 2023

L'attaccante Imre Badalassi (Foto FSGC).

Dopo la sosta per le nazionali torna il Campionato Sammarinese BKN301 e il Tre Penne si prepara alla volata finale, nel quale la squadra di Città sarà sicuramente protagonista. Si parte già sabato dalla sfida contro il San Giovanni sul campo di Domagnano.

“Affronteremo una squadra difficile, che sa schierarsi bene in campo e ci darà filo da torcere – afferma l’attaccante biancazzurro Imre Badalassi – Noi dovremo cercare di portare a casa il risultato, giocando come sappiamo e scendendo in campo concentrati fin dal primo minuto”.

Per Badalassi un bottino stagionale di 11 gol, spalmati tra campionato e coppa, e 4 assist. Il numero 95 ha le idee ben chiare sul finale di stagione, che vede il Tre Penne a un punto di distanza dalla capolista Cosmos e con lo scontro diretto tra le due formazioni che si giocherà nel turno infrasettimanale prima di Pasqua. “Ci stiamo allenando molto bene nell’ultimo periodo, questa pausa ci è servita per recuperare un po’ di forze e ricaricare le batterie. Cercheremo di fare le ultime partite nel miglior modo possibile, tentando di ottenere il massimo. Siamo consapevoli delle nostre qualità, siamo un gruppo molto compatto che sta lavorando per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.