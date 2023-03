Tumori pediatrici, Rotary Club Riccione Cattolica cofinanzia app per i bimbi ricoverati

Attualità

| 13:35 - 31 Marzo 2023

Il presidente del Rotary Club Riccione Cattolica Ricci e il direttore generale Ior Miserocchi.

Lunedì scorso (27 marzo) il Rotary Club Riccione Cattolica, in occasione della Conviviale 1809 tenutasi al ristorante "Il Mulino" di Misano, ha presentato "Mascotte", il nuovo progetto studiato per il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini. Mascotte è una "medical app": Dotta, un avatar animato, alter ego della responsabile del reparto, Roberta Pericoli, accoglierà i bambini in un mondo virtuale. Cure e protocolli da seguire verranno raccontati con un linguaggio amichevole e semplice, con l'intento di infrangere i tabù di quella temuta malattia chiamata tumore. È un approccio famigliare per i cosiddetti nativi digitali, soliti a destreggiarsi tra le applicazioni degli smartphone, ma nel contempo è anche un supporto originale e coinvolgente che aiuta a normalizzare una situazione sconosciuta e difficile da affrontare.



Alla serata del Rotary Club Riccione Cattolica, che ha co-finanziato il progetto Mascotte, sono stati ospiti il presidente dell'Istituto Oncologico Romagnolo Fabrizio Miserocchi e Paolo Grillandi, responsabile ufficio stampa e comunicazione dello Ior. Nel suo intervento Miserocchi ha ringraziato il presidente del Rotary Club Riccione Cattolica Filippo Ricci e i soci per la loro attività e per trasformare le donazioni in progetti concreti che cambiano e migliorano la vita delle persone. Miserocchi ha evidenziato quanto sia importante diffondere il valore della condivisione e della beneficenza, che aiuta a crescere e sensibilizzare, in modo contagioso, le persone.