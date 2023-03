Lions: raccolta fondi per dare sostegno ai bimbi ricoverati in ospedale a Rimini

Attualità

Rimini

| 19:23 - 30 Marzo 2023

La consegna dell'assegno.





Il Lions Club Ariminus Montefeltro ha indetto una raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infermi di Rimini a cui hanno partecipato soci, ma anche amici e commercianti del territorio. Sono stati così donati 1100 euro che serviranno a dare supporto ai bambini ricoverati che si trovano ad affrontare difficili percorsi di malattia.

La consegna dell'assegno alla primaria del reparto, Roberta Pericoli, si è svolta oggi (giovedì 30 marzo) alla presenza del presidente Gianluca Zucchi. L'iniziativa si è inserita nel progetto del Club Lions Italia "Insieme possiamo", con l'obiettivo di coinvolgere nuovi volontari per “servire”, cioé per organizzare insieme progetti utili a migliorare la qualità della vita delle loro comunità.