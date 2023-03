Calcio RSM, parte il rush finale: riflettori su Cosmos-Virtus. Sfida Domagnano-Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 17:07 - 30 Marzo 2023

Terminata la sosta per le Nazionali, il Campionato Sammarinese BKN301 si apre con una notizia che non vorremmo mai dare. Ieri sera è venuto a mancare improvvisamente il tecnico del Pennarossa Massimo “Bobo” Gori. L’allenatore, 61 anni, aveva cominciato ad allenare sul Titano con l’esperienza al Tre Fiori nel 2017, in seguito è stato anche tecnico di Murata, Faetano e Cosmos.







Per quanto riguarda il calcio giocato, il torneo si prepara ad entrare nel decisivo e ricco mese di aprile. Saranno infatti cinque le giornate in programma che andranno anche a chiudere il torneo e a decretare i campioni del Titano. Campionato che resta sempre vivo ed aperto su più fronti. A partire naturalmente dalla vetta, con il duello tra Cosmos – attuale capolista – e Tre Penne, dietro solamente di una lunghezza. La 26° giornata di campionato partirà sabato 1 aprile con Gialloverdi e Biancazzurri entrambi in campo in contemporanea, prima di affrontarsi nello scontro diretto della prossima giornata (si giocherà martedì sera a Montecchio nel turno infrasettimanale). Sulla carta è più complessa per gli uomini di Nicola Berardi che a Montecchio affrontano la Virtus in un big match tutto da seguire. Il Cosmos si presenta in gran forma, forte naturalmente del primato ma anche del miglior attacco (con Prandelli capocannoniere) e miglior difesa. I Neroverdi di Bizzotto sono anche loro in un buon momento (due vittorie consecutive con ben nove reti segnate) e sono stabili al quinto posto. La squadra di Acquaviva inoltre ha ottimi precedenti stagionali con il Cosmos: nel girone di andata hanno fermato la corazzata di Berardi sullo 0-0 mentre in Coppa Titano BKN301 hanno eliminato proprio i Gialloverdi agli Ottavi (vittoria all’andata per i Neroverdi e pari al ritorno), arrivando poi sino alla finalissima contro il Tre Penne (data della finale ancora da destinarsi).

La squadra di Ceci invece sarà di scena a Domagnano contro il San Giovanni. I Biancazzurri sperano in un passo falso del Cosmos per tentare il sorpasso ma i Rossoneri sono sempre in corsa per i playoff e vogliono dare filo da torcere alla squadra di Città. Tognacci ed i suoi infatti sono all’undicesimo posto – l’ultimo valido per l’accesso alla post-season – in una classifica sempre cortissima in coda (dal Domagnano, ottavo a quota 23, al Fiorentino quattordicesimo con 20 punti sono tutti in lotta).

Negli anticipi del sabato in campo anche Pennarossa e Juvenes-Dogana, di fatto uno scontro diretto in zona playoff. I Biancorossi, colpiti dal lutto improvviso del tecnico Gori, sono appaiati in classifica al San Giovanni e non vincono da due turni; la squadra di Amati – con una lunghezza in più del Pennarossa - invece è in buona forma con sette punti nelle ultime tre.

Chiude la giornata di sabato la sfida tra Domagnano e Libertas. I Giallorossi - in striscia negativa da tre partite - cercano punti per rilanciarsi e mantenere l’ottavo posto; I Granata invece sono sempre in quel limbo tranquillo del sesto posto e ormai certi di partecipare ai playoff, anche se non trovano il successo dall’8 marzo.

Domenica si chiude il programma con le tre gare dei posticipi. Al Crescentini di Fiorentino sarà derby tra i Giallorossi di Andy Selva e i Rossoblu di Malandri. Il Tre Fiori viene da due successi consecutivi che la vedono attualmente al terzo posto appaiata con la Fiorita. La vetta per i Gialloblu dista sei punti ma il riposo nella prossima giornata praticamente li taglia fuori dai giochi scudetto (salvo sorprese). Cerca punti preziosi in ottica playoff anche il Fiorentino, penultimo nel raggruppamento ma distante solo due punti dal fatidico 11° posto. Rossoblu che però hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque uscite.

Discorso simile al Tre Fiori è quello che vale anche per La Fiorita che domenica affronterà il Faetano. I Gialloblu di Manfredini – a pari punti con la squadra di Selva – dovranno osservare il turno di riposo all’ultima giornata e quindi dovranno mettere più fieno possibile in cascina e sperare in qualche passo falso in vetta. L’andamento è comunque positivo per loro, in striscia positiva da quattro turni. Sfida importante anche per il Faetano, con la squadra di Girolomoni che ha trovato punti nelle ultime uscite e con la zona playoff ad un passo.

Altro scontro importante in chiave playoff è quello tra Murata e Cailungo. I Bianconeri di Angelini - a soli due punti dal San Giovanni - hanno un ritmo altalenante, con due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque. I Rossoblu di Protti – fanalino di coda a quota 15 punti - sono di fatto all’ultima chiamata per cercare di avvicinarsi alle contendenti playoff.





Infine, da segnalare la presenza di arbitri internazionali per due gare di questo weekend. Nel consueto scambio tra fischietti tra il Titano e le altre nazioni europee, sarà presente una quaterna proveniente da Malta che sarà protagonista per le gare Cosmos-Virtus (direttore di gara Ezekiel Barbara) e Tre Fiori-Fiorentino (arbitra Daniel Casha). Gli assistenti per entrambe le gare saranno Shaun Calleja e Mark Ciantar.