Titolare sotto accusa per molestie alle commesse: l'imprenditore nega. Chiesta la condanna

Cronaca

Rimini

| 16:24 - 30 Marzo 2023

Foto di repertorio.

Il titolare di un negozio, appartenente a una catena di abbigliamento, rischia condanna a 6 anni di reclusione in relazione alle molestie denunciate nel 2020 da tre ex commesse ventenni. Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha formulato questa richiesta di condanna nei confronti dell'uomo, un 55enne di origine campana, per fatti risalenti al 2019 e al 2020.



Le commesse, che si sono costituite parte civile al processo, hanno denunciato palpeggiamenti e avances. Hanno raccontato di aver subito battute a sfondo sessuale - ad esempio erano invitate a indossare le gonne, affinché lui potesse vedere le mutande quando loro salivano le scale - e di averlo visto compiere gesti volgari con cui mimava atti sessuali. Inoltre le giovani hanno anche lamentato di essere state ricattate: il rinnovo del contratto sarebbe arrivato solo se fossero state disponibili ad avere con lui rapporti sessuali.



Il 55enne, difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, ha sempre respinto con forza ogni addebito. La sentenza è prevista per il prossimo 6 luglio.