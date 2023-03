Calcio Eccellenza, per Fabbri (Pietracuta) doppia festa: mercoledì il gol vittoria e giovedì la laurea

Sport

Pietracuta di San Leo

| 15:48 - 30 Marzo 2023

Il centrocampista del Pietracuta Filippo Fabbri fresco di laurea.





Il centrocamista del Pietracuta Filippo Fabbri, figlio del vice Ct della Nazionale di San Marino Achille Fabbri, ha conseguito giovedì la laure magistrale all'Università di Forlì in Management dell'Economia Sociale (100/110) con la tesi dal titolo: 'La valutazione di impatto sociale'. Per l'occasione ha festeggiato per così dire in anticipo segnando la rete della vittoria del match in trasferta contro il Del Duca, giocato mercoledì. (0-1).



“Avevo chiesto di non giocare per evitare eventuali problemi in vista della discussione della tesi, sono entrato nell'ultima mezzora e al 92' con un tiro a giro di sinistro sul secondo palo ho realizzato la rete della vittoria – spiega il neo laureato, 28 anni nel prossimo giugno, che da tempo lavora alla cooperativa sociale di Montetauro - . Sono contento per gli studi ultimati e perchè con il Pietracuta siamo ad un passo dalla salvezza di un girone di andata sottotono. Ho realizzato sei reti pur saltando quasi due mesi per infortuni e squalifiche, cerco di avvicinarmi al mio record di undi con la Marignanese in Eccellenza mentre la scorsa stagione a Coriano ne ho realizzati quattro. Ora testa alla prossima partita, in casa contro il Valsanterno”. Complimenti Filippo.



Stefano Ferri