Hotel delle Nazioni, inizia la trasformazione: via degrado e microcriminalità grazie ai cittadini

| 15:43 - 30 Marzo 2023

Hotel delle Nazioni, San Giuliano Mare - Rimini.

Il Comitato Turistico ed il gruppo Ci.Vi.Vo di San Giuliano Mare, grazie alla preziosa concessione dell'Amministratore giudiziario Dott. Marco Tognacci ed al supporto fattivo del Comune di Rimini, del Piano Strategico, di Federalberghi e di Anthea, hanno dato avvio, nella giornata di ieri (mercoledì 29 marzo), alla trasformazione radicale della vasta area pertinenziale dell'Hotel delle Nazioni di Viale Ortigara, in un giardino aperto alla comunità, accogliente e multifunzione.



L'Amministratore Giudiziario dott. Marco Tognacci, nominato dal Tribunale di Rimini in seguito a Decreto di sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale partito nel 2018, ha infatti concesso all'Associazione Comitato Turistico San Giuliano Mare, rappresentata da Daniela Mazza, l'uso gratuito del giardino di oltre 1.000 mq che circonda l'Hotel delle Nazioni, albergo in posizione strategica a pochi passi dal parco Briolini e dalla Darsena, chiuso ormai da quasi 20 anni.



Residenti e titolari di attività si sono dati appuntamento, nella giornata di ieri, per effettuare una prima pulizia e rimozione dei pannelli degradati dal tempo che recintavano la proprietà. La disponibilità dell'area in capo al Comitato Turistico consentirà di svolgere attività ed iniziative finalizzate a prevenire fenomeni di degrado e microcriminalità, legati all'abbandono della struttura, favorendo al contempo la partecipazione attiva della cittadinanza.



In collaborazione con l'Amministrazione Comunale, nei prossimi mesi l'area sarà teatro di un intervento civico, inclusivo e partecipato in attesa di una auspicata ristrutturazione quando l’iter giudiziario sarà completato.