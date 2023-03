Scassina e saccheggia un furgone sotto gli occhi dei Carabinieri che lo arrestano

Cronaca

Rimini

| 15:32 - 30 Marzo 2023

Foto di repertorio.

I Carabinieri di Rimini in piazzale Kennedy a Rimini hanno arrestato ieri (29 marzo) in flagranza del reato di furto aggravato un 44enne riminese già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che girava a bordo di una bicicletta è stato sorpreso mentre si introduceva all’interno del furgone di una ditta di ristrutturazioni in sosta, per poi asportare una valigia contenente due avvitatori ed altri elettroutensili del valore complessivo di circa mille euro. I militari in borghese hanno notato il furto e sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo prima che potesse fuggire con la refurtiva che è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima e questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Rimini che gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria con il rinvio del processo per l’esercizio dei termini di difesa.