Riccione, la maggioranza si incrina: la Sindaca 'caccia' la consigliera Villa

Attualità

Riccione

| 14:14 - 30 Marzo 2023

da sn: Sindaca Daniela Angelini, Valentina Villa (Riccione).

Crepe nella maggioranza del consiglio comunale di Riccione. La sindaca Daniela Angelini ha dato infatti il benservito dalla maggioranza alla consigliera Valentina Villa, della lista civica UniAmo Riccione.



Era stata proprio la Villa, in un'intervista rilasciata al Corriere Romagna, a lamentare il mancato confronto tra il consiglio e la giunta comunale. In particolare la consigliera sottolineava il veder cadere nel vuoto tutte le proposte avanzate dalla sua lista civica, in particolare uno specifico ordine del giorno sul decoro in viale Ceccarini.



A seguito dell'intervista, la sindaca Angelini in una nota respinge le accuse: "Il confronto tra giunta e consiglio comunale è continuo e finalizzato alla massima collaborazione". Angelini definisce l'atteggiamento di Villa "irresponsabile" e "alla luce della mancanza di fiducia" espressa da quest'ultima, "non ci sono le condizioni per la sua permanenza nella maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale". Angelini evidenzia che sia necessario "difendere i miei assessori e i consiglieri comunali che con senso di responsabilità stanno lavorando al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati proponendoci per il governo della città”.