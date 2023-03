Transizione verde ed economia circolare: se ne parla allo show room Audi di Reggini

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:54 - 30 Marzo 2023

Audi Q8, e-tron (Audi Reggini).

Transizione verde, economia circolare, riduzione e azzeramento dell’impatto ambientale, sono i traguardi del sistema produttivo del continente Europa. Per di più scanditi da cronoprogramma e principi standard di comportamento e comunicazione emessi dalla Commissione UE su come si produce, cosa si produce e come si misurano e rendicontano i risultati raggiunti: nella manifattura, nei servizi e in ogni altro comparto produttivo. A certificare che azienda sei, come svolgi la tua attività e come ti confronti con i temi ambientali, sociali, diritti umani, risorse umane e lotta alla corruzione, arriva il Report di Sostenibilità. Niente a che vedere con il semplice e ormai diffuso bilancio sociale. Il Report di Sostenibilità misura e comunica in modo trasparente e accessibile a tutti, la sostenibilità a 360° dell’azienda e ne fa aumentare il suo valore.





È questo il tema affrontato domani (31 marzo – ore 17.00) nel pomeriggio di dibattito e confronto, “Ambiente, Società, Governance. Bilancio di sostenibilità obiettivo e opportunità per le imprese”, in programma nello show room sammarinese Audi Reggini (Strada Rovereta 52). Ad incontrare una platea di imprenditori e manager dei distretti produttivi di Romagna e San Marino, saranno Andrea Favaro, formatore certificato Audi Italia, Andrea Moretti partner Studi Skema e Leandro Bovo area manager di Banca Generali Private Divisione Wealth Management.





Andrea Favaro illustrerà il percorso di innovazione e sostenibilità avviato da Audi. L’azienda tedesca ha infatti stabilito una nuova agenda globale di ricerca, sviluppo e commercializzazione di auto radicalmente differenti dal passato. Nel 2025 è previsto l’avvio della produzione degli ultimi modelli con motore endotermico, destinata a chiudersi definitivamente nel 2033. Mentre dal 2026 presenterà esclusivamente modelli elettrici. Senza dimenticare come tre grandi stabilimenti Audi (Gyor, Bruxelles, Böllinger Höfe) siano già oggi completamente carbon neutral.





Invece, Andrea Moretti dello studio di consulenza aziendale riminese Skema, descriverà lo stato dell’arte della governance ambientale, sociale e aziendale (ESG), e come essa sia la base sui cui poggia la rendicontazione del Report di Sostenibilità. Quest’ultimo è già obbligo UE e nazionale per aziende quotate o emittenti titoli obbligazionari di grandi dimensioni del settore bancario, assicurativo con più di 500 di dipendenti e più di 40 mln di euro di fatturato. Un obbligo esteso dal 2025 anche a imprese con 250 dipendenti.





Infine Leandro Bovo, area manager di Banca Generali Private Divisione Wealth Management, porrà in evidenza come il Report di Sostenibilità sia già utilizzato all’interno del suo istituto e quale valore abbia per le imprese nei loro rapporti con il sistema finanziario e creditizio. Infatti, investitori istituzionali, asset managers, agenzie di rating, sempre più frequentemente includono i criteri di sostenibilità nei loro processi decisionali. Lo fanno in base anche al Report di Sostenibilità presentato dall’azienda.





Star dell’appuntamento di domani il nuovo SUV Audi Q8 e-tron. Non solo un'auto completamente elettrica, ma vera piattaforma tecnologica d’avanguardia che esprime la visione concreta di un domani sostenibile e della nuova corporate identity dell’intera gamma elettrica Audi.