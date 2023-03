Rimini, cambia la viabilità per le Messe all'aperto della Domenica delle Palme

Attualità

Rimini

| 13:29 - 30 Marzo 2023



Sono due le regolamentazioni temporanee alla circolazione stradale previste nel prossimo fine settimana, per consentire le celebrazioni delle due Sante Messe, previste nella giornata del 2 aprile, in occasione della Domenica delle Palme.



Due differenti funzioni religiose, che verranno celebrate all’aperto e per le quali si è resa necessaria una temporaneamente modificata alla circolazione stradale nel parcheggio Tiberio e nel Piazzale del Popolo.



Nel parcheggio Tiberio è prevista infatti - dalle 21 del sabato 1 aprile, fino alle 12,30 del giorno successivo - la chiusura totale e temporanea al traffico veicolare della porzione di area parcheggio più nuova, avente l’accesso dalla via Laurana e comunicante con l’area parcheggia adiacente a Viale Tiberio. Quest’ultima porzione di parcheggio non è interessata dalla regolamentazione e rimane quindi aperta alla circolazione veicolare, con accesso e uscita unicamente dal Viale Tiberio.



L’altra limitazione al traffico riguarda Piazzale del Popolo (Stadio Romeo Neri) dove, a partire dalle ore 8 di domenica 2 aprile, fino alle ore 12, si prevede la chiusura totale al traffico veicolare in tutta l’area del piazzale. Le chiusure saranno poste: nella via IX Febbraio, nel tratto che va dalla Via Macchiavelli alla Via Lagomaggio (entrambe escluse); dalla via Silvio Pellico, nel tratto che va dalle Vie Sonnino / Mamiani, alle Vie Macchiavelli / Guicciardini. Anche in questo caso le limitazione escludono gli autorizzati, i residenti, i mezzi di polizia e di soccorso.