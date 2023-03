La Romagna ha il suo macellaio influencer: 'Porto in giro l'arte della macelleria'

Attualità

Rimini

| 13:19 - 30 Marzo 2023

Pietro Porsia.





Dopo il successo ottenuto con i preparati pronti natalizi, il macellaio Pietro Porsia torna ad esibire la sua “Arte della Macelleria” al supermercato Conad di San Giovanni in Marignano, in via Garibaldi 71, presentando, a tutti coloro che andranno a fare la spesa quel giorno, le sue specialità pasquali di Preparati Pronti a Cuocere, a partire dalle 9 di sabato 9 aprile.



Infatti, da oltre 7 anni Porsia, di origini pugliesi ma romagnolo di adozione, visto che in Romagna ha messo su famiglia e lavora per una azienda di lavorazione carni di Igea Marina, è impegnato, tra le altre cose, a portare la sua arte in giro per l'Italia, oltre a formare i macellai di domani. È diventato un esperto nei preparati Pronti a Cuocere. “Abbiamo incontrato Porsia ad una fiera, i miei ragazzi che lavorano nel reparto macelleria, insieme al responsabile del settore, hanno partecipato a dei suoi corsi - spiega il direttore del supermercato, Umberto Pedrucci che dirige, insieme ai suoi soci, anche un altro punto vendita a San Clemente - .Così abbiamo cominciato a proporre questi piatti nel nostro punto vendita, ma anche delle degustazioni insieme A Porsia per fare vedere ai clienti la preparazione di questi preparati, cotti nel nostro forno e fatti assaggiare ai nostri clienti, che sono rimasti molto soddisfatti e infatti, sabato 25 aprile faremo un'altra giornata come questa”.



È proprio mostrando la sua abilità con la carne che è riuscito a portare modernità in uno dei mestieri più antichi del mondo, facendolo conoscere ed apprezzare ancora di più, anche e soprattutto, attraverso le sue performance sui social e sul web. “Il macellaio moderno non può essere più solo un buon selezionatore di carni e un abile tagliatore - spiega Porsia -, ma deve essere sempre più un consulente di cucina per i propri clienti, proponendo nuovi e più accattivanti piatti rispetto ai vecchi tagli di macelleria”.