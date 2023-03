Amianto al cantiere Fileni, il comitato: 'Presentato esposto, in corso accertamenti dei Forestali'

Cronaca

Maiolo

13:13 - 30 Marzo 2023

Il cantiere Fileni.





Il comitato Per la Valmarecchia torna sulla vicenda amianto al cantiere della Cavallara: una questione definita dallo stesso, in una nota, "non così lineare come esposto da Fileni". Dal comitato arriva l'indiscrezione: "Secondo le informazioni che abbiamo raccolto, è in corso un accertamento, avviato dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri a seguito di un esposto documentato presentato da alcuni esponenti del comitato", si legge nella nota, in cui si specifica: "Per capire che cosa prevede il Piano per lo smaltimento dell'amianto, siamo in attesa della risposta dall'azienda sanitaria a cui abbiamo presentato formale istanza di accesso agli atti".



Il comitato attacca: "A fronte delle rassicurazioni di Fileni, che peraltro prima scrive di aver completato le bonifiche e poi che sono in corso, restano molte domande aperte: non c'era amianto negli 8 capannoni già abbattuti prima della visita dei forestali? Come e da chi è stato smaltito l'amianto eventualmente presente in quei capannoni, gemelli di quelli in cui è stata rinvenuta la presenza di amianto? Perché la ditta Fabbri ha avanzato richiesta di portare un trituratore di macerie inerti all'interno del cantiere, quando questo non era stato previsto in prima istanza?".



Intanto, dopo l'ordine del giorno emanato dal consiglio comunale di Novafeltria, il comitato si auspica che ciò avvenga anche per Talamello e San Leo, nelle sedute di lunedì 3 aprile. Anche i comuni di Sant'Agata Feltria e Casteldelci sono in procinto di fissare nuove date per il consiglio comunale. "L'auspicio del Comitato è che nei sopra menzionati consigli comunali venga approvato l'ordine del giorno già approvato all'unanimità dai consiglieri di Novafeltria, così come sono stati invitati a fare nel più breve tempo. Fiduciosi nell'esito che i dibattiti consiliari portino all'approvazione dell’Odg all'unanimità, si resta in attesa che anche gli altri comuni del territorio e l'Unione Valmarecchia procedano in tal senso", chiosa il comitato.