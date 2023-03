Carlton Myers guest star del torneo di basket al Parco del Mare

Sport

Rimini

| 12:31 - 30 Marzo 2023

Carlton Myers FOTO DAL SITO UFFICIALE DI MYERS.



Dopo essere stato Ambassador dell’ultima edizione della Frecciarossa Final Eight disputata a Torino, Carlton Myers torna in campo come testimonial d’eccezione di “SandRimini”, il torneo 3 contro 3 in programma dal 30 giugno al 2 luglio al playground del Parco del Mare denominato “Rimini Beach Court”.

Il torneo, organizzato in collaborazione con Subaru, main sponsor dell’evento e B-side Management, è rivolto ai giocatori di categoria over 18 maschile e femminile ed è dedicato ad Alessandro “Sandro” Bucchi, ex giocatore delle “minors” riminesi scomparso nel 2014 per un incidente stradale.

Agli esordi della sua grande carriera Carlton Myers ha frequentato i playground di Rimini e le sfide estive, proprio contro Bucchi, sono state un momento importante della sua crescita:

“Le mie prime esperienze con i campi da basket all’aperto risalgono al periodo delle scuole medie quando ho iniziato a giocare con Sandro Bucchi – afferma Myers -. Penso che lui possa essere definito il più forte giocatore dei playground: è arrivato fino alla serie B ma avrebbe potuto raggiungere traguardi ben più alti. Quegli anni trascorsi sui campetti insieme a Sandro mi hanno forgiato, temprato, migliorato e motivato in vista di quella che sarebbe stata la mia carriera da professionista. Dirò di più, le sfide 1vs1 erano molto più faticose e difficili rispetto alle partite sui parquet. Aver combattuto per estati intere col caldo afoso, sopra il duro cemento condito dalla sabbia, con il vento che deviava la direzione del pallone (oltre che farti lacrimare gli occhi) è stata una delle cose più allenanti, divertenti e stimolanti del mio percorso sportivo”.



Le formazioni che scenderanno in campo saranno composte da 4 giocatori di tutte le nazionalità, in una “tre giorni” di basket al termine della quale verranno assegnati premi alle prime tre classificate del torneo.

All’evento saranno presenti due grandi stelle del basket italiano ed europeo: Sasha Danilović, icona della Virtus Bologna, e Gianluca Basile, ex Fortitudo Bologna e medaglia d’argento con la Nazionale Italiana alle Olimpiadi 2004. Presenti anche altri campioni e campionesse del mondo sportivo.

Per partecipare al torneo è prevista una quota d’iscrizione. Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito www.sandrimini.com