I cani ospiti del canile di Riccione sabato tornano in spiaggia alla foce del Marano

Attualità

Riccione

| 11:35 - 30 Marzo 2023

I cani del canile di riccione in spiaggia.

- Finalmente potranno rimettere le zampe sulla sabbia. Sarà infatti una giornata speciale quella che vivranno sabato primo aprile i quadrupedi ospiti del canile intercomunale di Riccione. Accompagnati da educatori e volontari, i cani lasceranno le gabbie per tornare in spiaggia. “Dove magari potranno anche fare un bel bagno in mare”, dice Massimiliano Lemmo, presidente dell’associazione ‘Konrad Lorenz e l'uomo incontrò il cane’.

Per gli ospiti del canile si tratterà di un'esperienza non inedita perché già lo scorso gennaio i volontari e gli educatori li avevano accompagnati sulla sabbia di Riccione.

“Venite a conoscerli - è l’appello dell’associazione che gestisce il canile -: potreste trovare il compagno che stavate cercando. I cani sono tutti pronti per essere adottati”. La ‘Konrad Lorenz e l'uomo incontrò il cane’ precisa che “l’invito è valido anche per chi desidera semplicemente unirsi alla passeggiata con il proprio cane.

L’appuntamento è per le 15 di sabato 1 aprile sulla spiaggia alla foce del torrente Marano lato Riccione.