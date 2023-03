Il futuro della Strada del Vino e dell'Olio: il punto dopo l'assemblea di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:32 - 30 Marzo 2023

Nuovo CDA Strada dei Vini e dei Sapori.

E’ stata una bella Assemblea quella svoltasi lunedì 27 marzo presso il Palazzo del Turismo di Rimini, partecipata, dibattuta, con presenza istituzionali importanti.

Molti i rappresentanti dei Comuni, presente la Camera di Commercio con la Dott.ssa Briganti, una delle sue figure apicali, nutrita la pattuglia delle categorie e soprattutto c’erano loro, gli imprenditori legati al food, al vino, all’accoglienza ed alle attività agricole che si sono confrontati sul futuro della Strada. C’è consapevolezza che, anche grazie al successo del progetto RiminiRebola, ci si deve spingere oltre, verso un’enologia che sia perno centrale di una offerta turistica che veda l’entroterra come protagonista.

Ha aperto i lavori l’Assessore Kristian Gianfreda rimarcando l’importanza di questo gruppo e riconoscendo la sua dinamicità che spinge il Comune di Rimini ad affiancarlo con entusiasmo.



Poi le parole del riconfermatissimo Presidente Sandro Santini: “Il vino rosso e l’olio saranno i campi di azione immediati del nuovo Cda, il prodotto enologico è traino delle economie di molte zone, intorno al vino dobbiamo trovare le convergenze di hotel, agriturismi e ristorazione. Va inoltre creato uno sviluppo legato al mondo oleario, questo mondo non ha fatto gli stessi percorsi del vino ma ha le stesse potenzialità”.

Forte la presenza “vinicola all’interno del Cda. Per i rappresentanti agricoltura sono stati eletti Riccardo Galli della Cantina Franco Galli, Gianluca Pastocchi della Cantina Pastocchi, riconfermati Matteo Panzeri della Cantina Fiammetta e Sandro Santini della Tenuta Santini.



Per i soci non agricoltura riconfermati Manuel Zanotti dell’Hotel Liverpool ed Enrica Mancini titolare di un gruppo di ristoranti attenti al territorio che vede ne La Marianna, Osteria de Borg e Dallo Zio le sue punte di diamante , infine per le categorie è entrato Nicolò Bianchini come rappresentante della Cia ma conosciuto anche come Azienda agricola I Muretti, felice connubio tra agriturismo, ristorazione e casa vinicola che è stato eletto Vice Presidente.



Ancora un grande nome del vino nominato per la Valconca, sarà Massimo Lorenzi della Enio Ottaviani a rappresentare la zona sud mentre il Comune di Rimini ha fatto rotta sulla Signora del Vino Milena Falcioni del Podere dell’Angelo, la Camera di Commercio ha riconfermato Stefano Cerni. 32 i soci privati presenti su 56 aventi diritto.