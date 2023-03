A Riccione ‘Sarà per sempre’ concerto inedito e strumentale omaggio alla città di Beppe Carletti

Eventi

Riccione

| 11:22 - 30 Marzo 2023

Beppe Carletti.

Un concerto inedito, sorprendente, poetico. Beppe Carletti, storico fondatore dei Nomadi, si propone a Riccione in una versione introspettiva e personale. Nell’anno in cui il gruppo fondato con il compianto Augusto Daolio compie 60 anni e li festeggia proprio a Riccione (il 9 e 10 giugno), Carletti svela il suo lato più intimo a Pasqua - venerdì 7 aprile alle 21 - con “Sarà per sempre”, un disco che si lascia guardare perché ad ascoltarlo muove sensazioni non solo uditive ma anche visive.

Un concerto strumentale, piano e archi (insieme a Carletti sul palco ci saranno Daniela Corradini e Sergio Reggioli), che è un omaggio alla città di Riccione e ai suoi ospiti che potranno ritirare il proprio biglietto all’ufficio Iat del Palazzo del Turismo. I ticket - in totale 250 -, per un massimo di due a persona, potranno essere prelevati gratuitamente, fino a esaurimento, a partire dalle 9 di sabato 1 aprile fino alle 15.



Carletti, Riccione e il tedesco che “cantava tutte le sere Besame mucho”

Carletti porta nel cuore un legame strettissimo con Riccione. “Tutto ebbe inizio l'estate del 1963 proprio a Riccione al FrankFurt Bar: 77 giorni di puro divertimento e musica”.

Insieme a Daolio suonò ogni sera per turisti che arrivavano da ogni parte d’Europa, mentre loro, di 15 e 16 anni, venivano da Novellara con un furgone. “Era il 1963 - Carletti va indietro con la memoria - che anno per noi… Successero cose straordinarie, che non dimenticherò mai. Davvero per noi iniziò tutto da lì, da quel bar: un’esperienza determinante”. Il ricordo più bizzarro mescola tedesco e spagnolo: “Ai nostri piccoli concerti veniva ogni sera un tedesco e chiedeva sempre di potere cantare Besame mucho”. Strano ma vero. Accadeva davvero di tutto in quegli anni spensierati del boom. I Nomadi da allora, 15 milioni di copie vendute e 7.500 concerti all’attivo, di strada ne hanno fatta davvero tanta: due milioni di chilometri, pari a 50 volte il giro del mondo o due viaggi e mezzo, tra andata e ritorno, dalla Luna. Nomadi con radici, però, ben piantate in Emilia ma anche in Romagna, a Riccione, dove Carletti si sente a casa. Qui i Nomadi hanno festeggiato il 40esimo compleanno e qui torneranno in giugno per il 60esimo: due giorni di grande festa che Carletti racconterà insieme alla sindaca Daniela Angelini dopo il concerto.



La “musica che parte dal cuore per arrivare al cuore”



“Credo che l’esigenza di chi fa musica sia quella di poter esprimere ciò che si ha dentro l’anima, che parte dal cuore per arrivare al cuore”, è questo il senso del viaggio musicale compiuto dal fondatore e tastierista del gruppo, Beppe Carletti, che ha scritto l’album “Sarà per sempre” che offrirà al pubblico della Sala Granturismo del Palazzo del Turismo. Un percorso introspettivo e personale di Beppe Carletti che si racconta attraverso queste musiche. E’ un viaggio inusuale per chi, come lui, è abituato al palco delle piazze e dei teatri insieme al suo gruppo, per chi deve districarsi fra le note e la stanchezza dei chilometri percorsi.