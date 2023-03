Metromare Rimini: tratta stazione centrale e quartiere fieristico diventa realtà

Attualità

Rimini

| 10:53 - 30 Marzo 2023

fermata Metromare Fiera di Rimini.

È in programma giovedì 6 aprile alle 20.30 al Palazzo del Turismo (piazzale Fellini) l'assemblea aperta al pubblico dedicata alla presentazione del progetto della seconda tratta del Metromare, il collegamento rapido costiero che congiungerà la stazione centrale di Rimini al quartiere fieristico. All’incontro, organizzato in collaborazione con il Piano Strategico, parteciperanno l’assessora alla mobilità Roberta Frisoni, l’amministratore unico di Pmr Stefano Giannini, il Rup di Pmr Roberto D'Andrea, il dirigente comunale del Settore Infrastrutture Alberto Dellavalle.



La convocazione dell'assemblea pubblica arriva a seguito dell'avvio della conferenza dei servizi che porterà ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica e quindi ad acquisire tutte le autorizzazioni, oltre alla localizzazione dell’opera pubblica, la conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.



Il progetto prevede la realizzazione di una infrastruttura in sede propria protetta lungo 4,2 km seguendo la linea ferroviaria Bologna – Ancona, con i due capolinea (Rimini stazione e Rimini Fiera) e sei fermate intermedie. Andando in continuità con la prima tratta già operativa tra la stazione centrale e Riccione, grazie a questo nuovo collegamento sarà quindi possibile mettere in diretta connessione la zona sud del territorio con il quadrante nord, attraverso una modalità di trasporto rapida ed ecologica.



L'opera è finanziata attraverso le risorse stanziate dal Ministero poi confluite nel Pnrr per 49 milioni di euro, più ulteriori risorse a cui il Comune di Rimini accederà attingendo dal fondo stanziato per far fronte al rincaro dei costi e destinato alle opere con avvio indifferibile.



Il progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante agli strumenti urbanistici vigenti è depositato per la libera consultazione per trenta giorni (a partire dal 29 marzo) negli uffici di Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, soggetto attuatore dell’intervento, e negli uffici del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini. Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 28 aprile 2023.



Tutto il materiale è consultabile sul sito web del Comune di Rimini e sul sito web di Pmr www.pmrimini.it.



Una volta chiusa la conferenza dei servizi si potrà procedere con la gara per l’individuazione del soggetto realizzatore dell’intervento, prevista per l'inizio dell'estate. L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro l’anno, in linea con le tempistiche dettate dal Pnrr e con l’avvio delle opere fissato per la prima metà del 2024.







.