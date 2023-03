Tamponamento tra furgone e Tir sull'A14: intervento dei vigili del fuoco di Rimini. Traffico in tilt

Cronaca

Cattolica

| 10:42 - 30 Marzo 2023

Questa mattina verso le 9 i vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti per un incidente stradale in A14, direzione sud, al km 154 nei pressi della galleria del Boncio. La squadra del distaccamento di Cattolica è intervenuta a seguito di un tamponamento avvenuto tra un furgone e un Tir per mettere in sicurezza i mezzi: il conducente del furgone era infatti già uscito illeso. Il traffico è stato regolamentato su una corsia dalla polizia autostradale presente sul posto. In corso le operazioni di ripristino per la completa viabilità.