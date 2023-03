Calcio Eccellenza: Victor San Marino, è quasi Serie D. Battuto 2-0 il Diegaro

Sport

| 09:18 - 30 Marzo 2023

Victor San Marino - Diegaro 2-0



VICTOR: Pazzini, Gramellini, Monaco, Sabba (45' st Pasquini), De Queiroz, Lombardi, Lazzari (45' st Mazzavillani), Morelli (30' st Marra), Arlotti, Ambrosini (35' st Rivi), Tosi (35' st Mengucci). A disp. Forti, Cenni, Tiraferri, Manuelli. All. Cassani.

DIEGARO:Foiera, Panzavolta, Magi, Pertutti (30' st Candoli), Lo Russo, Zannoli, Pagliarani (10' st Raies), Sankhare (18' st Morganti), Longobardi (35' st Bartoletti), Noschese, Belward (10' st Casalboni). A disp. Fabbri, Siboni, Vitali, Garattoni. All. Cucchi.



ARBITRO: Fundarotto di Ferrara

MARCATORI: 3' st Ambrosini, 30' st Arlotti.



ACQUAVIVA Il Victor San Marino regola 2-0 il Diegaro guidato dall'ex Longobardi. Primo tempo senza troppi squilli, nella ripresa i biancoceleste accelerano e trovano il gol: Gramellini dalla destra crossa rasoterra, Ambrosini all'altezza del secondo palo trova il comodo tap-in.

I titani hanno la palla del raddoppio con Morelli, che lanciato da Arlotti, in area calcia sul rimbalzo senza inquadrare la porta. Il Diegaro impegna Pazzini, pronto alla respinta, mentre il solito Arlotti in ripartenza serve sulla destra Ambrosini, che da fuori area calcia alto. Al 75' il Victor chiude i conti: Tosi salta un avversario sulla sinistra e serve al limite dell'area Arlotti, che controlla e di destro infila l'angolino. Domenica con una vittoria nella trasferta di Granarolo dell'Emilia sarà automaticamente Serie D: altrimenti, sarà sufficiente la mancata vittoria del Progresso in casa con il Castenaso.