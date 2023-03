Cantiere al Liceo Einstein: protesta genitori contro lezioni pomeridiane durante i lavori

Attualità

| 09:01 - 30 Marzo 2023

Ingresso liceo Einstein.

La Provincia ha richiesto una settimana di tempo per trovare una soluzione al problema delle 12 aule del Liceo Einstein che saranno inutilizzabili durante i lavori di adeguamento sismico in programma per l'estate. Tra le opzioni proposte ci sono il trasferimento di 12 classi in una sede provvisoria o le lezioni pomeridiane dalle 14:30 alle 19:30. Tuttavia, queste soluzioni sono state bocciate dai genitori e dai membri del consiglio d'istituto, che ritengono che la Provincia avrebbe dovuto trovare una soluzione in anticipo.



Il consigliere comunale Matteo Angelini ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione. "Il Sindaco è anche il Presidente della Provincia, si trovi al più presto una soluzione all'altezza per garantire alle famiglie e ai ragazzi un proseguimento di studi quanto meno dignitoso e nel rispetto delle necessità di tutti", ha dichiarato. "Scuola al pomeriggio non si può sentire! Proprio ieri la Vice Sindaca Chiara Bellini è uscita con un comunicato con cui la scuola in generale deve prestare più attenzione alle necessità dei ragazzi, vien da sé pensare che l'idea di lezioni anche di pomeriggio vada proprio a cozzare con tutti i bellissimi principi espressi dalla Vicesindaco."



Il consigliere ha poi suggerito alcune possibili soluzioni, come il collocamento delle 12 classi in luoghi ben serviti come cinema, sale del Comune, sale della Provincia, alberghi e teatri. "Serve uno sforzo comune e soprattutto un profondo ascolto di quelle che sono le necessità di tutti", ha concluso. Nel frattempo, le famiglie sono pronte ad adottare azioni legali se la soluzione proposta dalla Provincia impedirà ai loro figli di frequentare le attività extrascolastiche o creerà problemi di trasporto.