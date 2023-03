Preparativi in corso per la tappa a cronometro del Giro d'Italia da Savignano a Cesena

Attualità

Savignano sul rubicone

| 08:33 - 30 Marzo 2023

Foto Ansa.

Il 14 maggio si svolgerà la tappa a cronometro del Giro d'Italia da Savignano a Cesena. Gli amministratori comunali e le forze dell'ordine si stanno preparando per l'organizzazione del traffico e dei servizi durante l'evento, che causerà inevitabili disagi. Saranno istituiti servizi navetta e coinvolte associazioni e volontari per garantire il successo dell'evento. La partenza della tappa è fissata per le ore 13 del 14 maggio. Ci saranno limitazioni di sosta e transito in diverse strade e piazze adiacenti alla piazza principale di Cesena. I parcheggi al “Seven” e allo stadio comunale saranno riservati agli atleti e al loro staff, e quello dell'Istituto “Curie” alla carovana promozionale. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate sul posto e usando tutti i canali di informazione disponibili.