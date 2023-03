Comunità islamica cerca nuova sede per la moschea a Rimini

Attualità

Rimini

| 08:22 - 30 Marzo 2023

Musulmano che prega, foto di repertorio.

La comunità islamica a Rimini ha chiesto aiuto per trovare un nuovo edificio per la moschea, poiché l'attuale sede è diventata troppo stretta. Tuttavia, il capogruppo di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, ha dichiarato che non ha senso cercare un nuovo edificio nel centro storico o a Borgo Marina, poiché non ci sono spazi adeguati. Invece, ha suggerito che ci sono altri luoghi di preghiera disponibili alle Celle e in via Portogallo. Renzi ha anche affermato che la comunità islamica dovrebbe essere responsabile della ricerca di una nuova sede, invece di chiedere al Comune di farlo. Inoltre, ha sollevato dubbi sulla mancanza di volontà della comunità islamica nel trovare una nuovo edificio, considerando che l'attuale sede non è adeguata dal 2004. Infine, ha sottolineato che Borgo Marina non è più un luogo adatto per la moschea, poiché i riminesi se ne sono andati e ci sono pochi negozi.