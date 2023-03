Processo alla Polizia locale: richieste pene fino a 11 anni di carcere per otto imputati

Cronaca

| 08:11 - 30 Marzo 2023

Il pubblico ministero Davide Ercolani.

Otto pubblici ufficiali della Polizia Municipale di Palazzo Garampi sono stati accusati di vari reati, tra cui abuso d'ufficio, perquisizioni arbitrarie, falso e sequestri non dichiarati di denaro contante. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha presentato un atto d'accusa contro di loro, sottolineando il loro comportamento delittuoso che va contro i valori fondamentali della deontologia del pubblico ufficiale. Inoltre, ha criticato il Comune di Rimini per non aver fornito il supporto necessario alla Procura durante l'indagine. Il PM ha chiesto pene che vanno dai 6 ai 11 anni di carcere per gli imputati. Le indagini hanno rivelato uno sfruttamento della divisa per il profitto personale. L'arringa degli avvocati difensori si è svolta ieri pomeriggio (29 marzo) e la sentenza è stata rinviata al 19 aprile.