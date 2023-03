Ivano Marescotti: l'ultimo saluto emozionante alla camera ardente

Attualità

Ravenna

07:51 - 30 Marzo 2023

La camera ardente.

Ivano Marescotti, amato attore italiano, scomparso domenica all'età di 77 anni . Il suo funerale si è tenuto a Bagnocavallo, ed è stato partecipato da migliaia di persone che sono venute a rendergli omaggio. Nonostante la tristezza per la sua morte, i presenti hanno sorriso e riso grazie alle immagini e alle parole che ricordavano il suo spirito curioso e sempre alla ricerca di nuove esperienze. La moglie Erika ha ricordato Ivano come un uomo integro, geniale, umile e autentico, ma anche tragico e comico allo stesso tempo. Oltre ai familiari, anche i suoi allievi della Tam, l'accademia che ha fondato e che ora sarà seguita dalla moglie, e molti altri amici e colleghi sono venuti a salutarlo per l'ultima volta. Alla fine del funerale, gli amici hanno applaudito il feretro al ritmo di "Bella Ciao". La moglie ha concluso il suo discorso augurando a Ivano di continuare il suo viaggio e vedere cosa succederà, e che il loro legame non si perda mai."