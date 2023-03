Calcio giovanile, Gabicce Gradara: successi con goleada di Allievi e Giovanissimi 2008

Sport

Gabicce Mare

| 01:40 - 30 Marzo 2023

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Terminato il campionato Juniores, in campo Allievi e Giovanissimi.



ALLIEVI

Gabicce Gradara-Atletico Gallo 6-2



Il GabicceGradara vuole riscattare la prova opaca dell'andata per tenere il passo delle prime in classifica; la partita per i primi venti minuti è molto equilibrata ma al 25' su calcio d'angolo battuto da Magi Samuele, Mancini di testa la sblocca (1-0). Al 30' viene atterrato in area Magi Samuele: dal dischetto Bergamini non sbaglia: 2-0. Al 35' su assist di Finotti, Magi Filippo tira centralmente; al 43' cross dell’Atletico Gallo che diventa un tiro sul quale Nobile si deve superare per smanacciare la palla ed allontanare il pericolo: sul rinvio debole della difesa ne scaturisce un tiro da fuori su cui l'estremo difensore del GabicceGradara questa volta non può nulla per evitare il 2-1.

Al 3' del secondo tempo la squadra ospite agguanta il pareggio su un sfortunato autogol: Magi Filippo nel rinviare colpisce Nobile e la palla entra in porta. Ma al 6' il Gabicce Gradara riprende subito le distanze: su palla che sembrava persa Bergamini ci crede, la recupera e mette in mezzo dove Sarli deve solo appoggiare per il 3-2. Al 17' contropiede di Bergamini che a tu per tu con il portiere non centra il bersaglio, al 18' entrata a piede a martello su Semprini, scatta l'ammonizione e il conseguente cartellino rosso perché il giocatore era già ammonito; al 30' altra espulsione, questa volta su Mboup che in contropiede viene atterrato da dietro e per l'arbitro è fallo da ultimo uomo ( l'Atletico Gallo resta in nove); al 31' Semprini in area si libera è porta il risultato sul 4-2, al 40' è sempre lui a mettere assegno il 5-2 su cross di Pataracchia, e al 43' questa volta Semprini per Magi Filippo in area per il 6-2 finale.

In classifica il Gabicce Gradara è terzo (32) alle spalle di Urbania (37) e Forsempronese (36).

Prossima partita sabato 1 aprile ore 15 Vadese - Gabicce Gradara.



GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini (41'st Franca), Mancini (40'st Buccino), Sciuto, Rossi, Semprini, Magi Samuele (16'st Mboup), Magi Filippo (44'st Pontellini), Bergamini, Sarli (29'st Pataracchia),Finotti (43'st Bastianelli ), all.Iachini



GIOVANISSIMI 2008



Pergolese - Gabicce Gradara 1-7



Un Gabicce Gradara travolgente espugna con merito il campo della Pergolese. Subito in vantaggio su incursione di Annibalini domina e gestisce bene il possesso palla. Il raddoppio arriva poco più tardi con Gaudenzi. Si conclude sul 0-2 il primo tempo. A inizio secondo tempo rete di Terenzi dopo aver superato in dribbling tre avversari. Quarto goal di Gaudenzi autore di un'ottima prestazione assieme ad Andruccioli che segna il quinto goal. Rossi di testa e Guidi portano a sette le reti del Gabicce Gradara.

Nel prossimo turno domenica 2 aprile ore 11 a Pesaro con il Muraglia.



GABICCE GRADARA: Gaggi, Sciuto, Mosconi , Andruccioli, Rossi, Tamburini (Arduini), Annibalini , Gaudenzi, Terenzi, Guidi, Rossini. All. Mendo-Baffioni



GIOVANISSIMI 2009



Gabicce Gradara – K Sport 1-5



Un Ksport più competitivo e cinico si impone a Gabicce. Nulla da fare per un buon Gabicce Gradara contro un avversario ben strutturato ed organizzato. Un palo di Luzi ed una traversa di Fosca negano un risultato meno rotondo ma meritato degli avversari. Goal della bandiera di Orazi.

Prossimo match sabato 1 aprile a Gabicce alle ore 15 contro la Vis Pesaro.



GABICCE GRADARA: Barbieri, Del Bene, Buscaglia (Orazi), Benedetti (Ricci), Luzi, Ferraj (Caico), Falcioni (Tucci), Gaudenzi (Mascarucci), Mancini (Foschi), Ballarini (Rossini), Fosca. All. Mendo-Baffioni.