Calcio Prima, nel recupero il Gatteo cade a Mondaino 3-2. Riccione: esonerato Iencinella

Sport

Rimini

| 00:47 - 30 Marzo 2023

In Prima catgeoria girone H nel recupero di mercoledì sera il Mondaino ha battuto 3-2 il Gatteo (Errichiello, Sani, Errichiello; Muccioli 2). La partita era stata sospesa domenica per infortunio all'arbitro. In questo modo la capolista Bellariva lascia a cinque punti il Gatteo, terzo in classifica.

La vittoria della capolista a Riccione ha provocato l'esonero del tecnico del club biancazzurro Denis Iencinella. Il Riccione F.C. in un comunicato ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto con professionalità augurandogli le maggiori soddisfazioni sportive per il prosieguo della sua carriera.