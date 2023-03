Calcio Eccellenza: Docente in cattedra, doppietta e hurrà Cattolica con la Comacchiese

Sport

Cattolica

| 22:35 - 29 Marzo 2023

Docente in azione ARCHIVIO.



Cattolica - Comacchiese 1-0



CATTOLICA: Moscatelli, Giosué, Togni, Cuomo, Valeriani, Mariotti (1' st Mastrogiacomo), Cestra, Lo Bianco, Docente, Coppola (45' st Miletta), Ziroli (29' st Monetto). A disp. Mariani, Porcelli, Medici, Palumbo, D'Andrade, Tine. All. Pessina.

COMACCHIESE: Cottignoli, Grassi, Biolcati (8' st Albonetti), Schiavon, Alberi, Carli (39' st Sorrentino), Centonze K. (27' st D'Amico), Angelini (39' st Centonze M.), Tedeschi, Neffati, Bezzi (16' st Buschi). A disp. Farinelli, Minieri, Fantini. All. Cavallari.



ARBITRO: Sabri di Rovereto.

RETI: 12' pt Alberi, 16' pt e 22' st Docente.

AMMONITI: Giosuè, Porcelli (dalla panchina).



CATTOLICA Docente regala al Cattolica la vittoria contro la Comacchiese, passata in vantaggio grazie a un colpo di testa di Alberi su calcio d'angolo. Per il Cattolica una rimonta vincente al termine di una partita combattuta e giocata su buoni ritmi. Dopo il vantaggio i ragazzi di Pessina non sfruttano alcune occasioni favorevoli per il tris. Ma all'86' Moscatelli deve salvare il risultato con un grande intervento.