Basket giovanile, RBR: Under 19 domina Perugia. U17 ko in casa contro Ravenna

Sport

Rimini

| 20:32 - 29 Marzo 2023

L'Under 19 RBR7Angels di Bernardi: con la canotta numero 13 Elia Morandotti.



Si avviano verso il finale di stagione i tornei giovanili. In casa Rinascita Basket Rimini gli Under 19 d’Eccellenza targati Angels/RBR vincono contro Perugia con il risultato di 128-59. Da segnalare la prestazione di grande cuore e determinazione da parte di Elia Morandotti, autore di 57 punti in 28 minuti.

Gli Under 17 d’Eccellenza escono invece sconfitti 40-57 tra le mura amiche contro Ravenna. I prossimi impegni. Under 19 d’Eccellenza: Pesaro-Angels/RBR lunedì (3 aprile), alle 18,45, alla palestra Galilei. Under 17 d’Eccellenza: Pontevecchio-Angels/RBR domenica (2 aprile), alle 12, a Bologna. Under 15 d’Eccellenza torna in campo dopo la pausa giovedì (30 marzo) contro Reggio Emilia.





UNDER 19 D’ECCELLENZA



Angels/RBR-Perugia Basket 128-59 (35-14, 69-30, 98-44)



Angels/RBR: Renzi 4, Bonfè 2, Panzieri 3, Mulazzani 12, Benzi 8, Rossi 10, Antolini 2, Lombardi 10, Mari 9, Morandotti 57, Baldisseri 11, James ne. All.: Bernardi.



Perugia: Palomba 2, Aprile 4, Albarello 15, Cogliati, Bruni 14, Cenerini 10, Moca 3, Conti 4, Mariucci 4, Cioffini 3. All.: Valigi.



Una grande prestazione dei ragazzi di coach Bernardi regala una vittoria nell’ultima apparizione stagionale al Pala SGR. Gli Angels/RBR già dal primo quarto prendono le distanze trascinati da un super Morandotti che chiuderà con ben 57 punti. Coach Bernardi da spazio a Renzi e Lombardi che ben figurano. La partita però porta il nome di Elia che oltre al 10/13 da tre punti (10/10 a 2 minuti dal termine) mette sul suo score anche 8 assist, 4 rubate e 4 rimbalzi tirando dal campo 19/26 in 28 minuti di utilizzo per una prestazione resterà impressa nella mente dei presenti.



Questa partita avrà un ricordo speciale anche per capitan Dario Rossi che ha calcato per l’ultima volta il parquet di via della Resistenza con la sua Under 19 Eccellenza. Ora servirebbe un miracolo sportivo per accedere agli spareggi per le Finali Nazionali ma resta di buono che la squadra di coach Bernardi e Renzi nelle ultime 8 partite ne ha vinte ben 7 mostrando importanti segni di crescita.



UNDER 17 D’ECCELLENZA



Angels/RBR-Ravenna 40-57 (19-14, 9-18, 10-8, 2-17)



Angels/RBR: Baschetti 15, Godenzini 5, Pivetti 2, Innocenti 2, Pansolini, Marsili 5, Pecci NE, Antolini, Lisi, Amati, Amaroli 5, De Gregori 6. All.: Brugè Ass.: Miriello.



Sconfitta nella seconda giornata della terza fase tra le mura amiche del Pala Sgr. La squadra di coach Brugé parte forte costringendo gli ospiti a chiamare timeout. Al ritorno in campo pronta è la reazione della squadra ospite. Il primo quarto si conclude sul punteggio di 19 a 14. Nel secondo quarto la squadra di casa fatica a trovare il canestro e qualche errore difensivo permette a Ravenna di concludere il primo tempo in vantaggio sul punteggio di 28-32. Nel terzo quarto gli Angels provano a rimontare con una solida difesa ma le basse percentuali in attacco permettono alla squadra ospite di vincere la partita con il punteggio di 40 a 57.



UNDER 15 D’ECCELLENZA



La squadra IBR/RBR tornerà in campo nella giornata di giovedì (30 marzo) in un interessante match contro Reggio Emilia. Nel frattempo il torneo si è fermato per lasciare spazio ai concentramenti nazionali di categoria. In casa Rinascita Basket Rimini chiamata nella “selezione centro” per Lorenzo Ricci. Il riminese di IBR ha preso parte negli scorsi giorni al raduno che si è svolto a San Vincenzo (Livorno) nelle giornate del 24, 25 e 26 marzo.