Incidente sulla statale Adriatica: giovane in sella a Vespa trasportato d'urgenza in ospedale

Cronaca

Misano Adriatico

| 19:34 - 29 Marzo 2023

Il luogo dell'incidente.

Un giovane è stato trasportato in ospedale in seguito a un incidente avvenuto questa sera (mercoledì 29 marzo), intorno alle 19, lungo la statale Adriatica, al confine tra Riccione e Misano, in prossimità di via del Carro. Il ragazzo, a bordo di una Vespa PX150R, si è scontrato con una Hyundai, probabilmente durante un sorpasso azzardato. L'impatto è stato violento e il centauro è stato sbalzato a terra, riportando lesioni e ferite così gravi da richiedere il trasporto in ospedale.



Il conducente della macchina è uscito completamente illeso dall’incidente. La persona in sella alla Vespa è stata invece sbalzata sull'asfalto e soccorsa dai sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente e regolare il traffico, su uno snodo cruciale del traffico della Riviera.